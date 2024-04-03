Киселева (Власова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1903
Дочь: Бузулуцкая (Киселева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Павлович
Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Фомина (Киселева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно