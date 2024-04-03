Киселева (Власова) Мария Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Власова) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Константин Трофимович

Мать: Власова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.10.1903

Дочь: Бузулуцкая (Киселева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Павлович

Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Фомина (Киселева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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