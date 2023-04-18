Кузеванова (Ситникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1937
Отец: Ситников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Князева Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Кузеванов Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Игорь
Отец ребёнка: Кузеванов Валентин Николаевич