Кузеванова (Ситникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова (Ситникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1937

Отец: Ситников Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Князева Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Кузеванов Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузеванов Игорь

Отец ребёнка: Кузеванов Валентин Николаевич

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