Тынчеров Закир Мухаммаджанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1937
Дочь: Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна
Мать ребёнка: Беркутова Хатима Юсуповна
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Тынчерова Фаиля Закировна
Мать ребёнка: Беркутова Хатима Юсуповна
Смерть
1940