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Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Хатима Юсуповна

Рождение ребёнка
24.10.1937

Дочь: Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна

Мать ребёнка: Беркутова Хатима Юсуповна

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Тынчерова Фаиля Закировна

Мать ребёнка: Беркутова Хатима Юсуповна

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1940

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