Арасланов Зинур Гуссаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланов Зинур Гуссаинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932

Отец: Арасланов Хуссаин Ибрагимович

Мать: Арасланова Гафифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арасланова Игошева София Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Заколюкина Ирина Зинуровна

Мать ребёнка: Арасланова Игошева София Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арасланова Игошева София Николаевна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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