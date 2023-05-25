Арасланов Зинур Гуссаинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932
Отец: Арасланов Хуссаин Ибрагимович
Мать: Арасланова Гафифа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1958
Дочь: Заколюкина Ирина Зинуровна
Мать ребёнка: Арасланова Игошева София Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арасланова Игошева София Николаевна
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно