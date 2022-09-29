Дмитриев Денис Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности