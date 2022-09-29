Дмитриев Денис Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Денис Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2008

Сын: Дмитриев Макар Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Дмитриев Егор Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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