Ляпкало Коневич Сергей Николаевич ( Константинович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти28.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Бракосочетание
16.02.1933
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.03.1934
Сын: Ляпкало Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ляпкало Наталия Сергеевна
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Развод
16.06.1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.10.1946
Мать ребёнка: Коневич Наталия Федоровна
Бракосочетание
18.10.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1948