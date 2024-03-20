Ляпкало Коневич Сергей Николаевич ( Константинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкало Коневич Сергей Николаевич ( Константинович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

28.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Ляпкало Николай Филиппович

Мать: Ляпкало Вера Савельевна

Бракосочетание
16.02.1933

Жена: Ляпкало Наталия Сергеевна

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.03.1934

Сын: Ляпкало Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ляпкало Наталия Сергеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Развод
16.06.1938

Жена: Ляпкало Ревекка Абрамовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.10.1946

Сын: Коневич Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Коневич Наталия Федоровна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
18.10.1946

Жена: Коневич Наталия Федоровна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкало Ревекка Абрамовна

Смерть
28.07.1948
Красногорск, Красногорск, Московская область
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