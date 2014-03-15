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Афонина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2014

Отец: Афонин Михаил Сергеевич

Мать: Афонина Надежда Николаевна

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