Чернов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1932
Дата смерти17.10.1995
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932
Рождение ребёнка
30.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова (Горлова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
31.01.1962
Сын: Чернов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Чернова (Горлова) Мария Григорьевна
Смерть
17.10.1995
Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область