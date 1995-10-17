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Чернов Иван Васильевич

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Место рождения

Новоантоновка, Одеська область

Дата рождения

15.04.1932

Дата смерти

17.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932

Отец: Чернов Василий Степанович

Мать: Чернова Ксения Григорьевна

Новоантоновка, Одеська область
Рождение ребёнка
30.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Горлова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1962

Сын: Чернов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Чернова (Горлова) Мария Григорьевна

Смерть
17.10.1995
Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область

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