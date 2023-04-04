Пухов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухов Андрей

Пухов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1927

Дочь: Хренова (Пухова) Александра

Мать ребёнка: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.