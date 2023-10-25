Кочеганов Никандр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочеганов Александр Никандрович
Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кочеганов Константин Никандрович
Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кашина Кочеганова Зоя Никандровна
Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бубнова Кочеганова Анна Никандровна
Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно