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Кочеганов Никандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочеганов Александр Никандрович

Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочеганов Константин Никандрович

Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кашина Кочеганова Зоя Никандровна

Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бубнова Кочеганова Анна Никандровна

Мать ребёнка: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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