Ермолаева (Михеева) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Михеева) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

10.07.2014

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Михеев Дмитрий Иванович

Мать: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Ермолаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич

Рождение ребёнка
16.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич

Смерть
10.07.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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