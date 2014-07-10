Ермолаева (Михеева) Антонина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1922
Дата смерти10.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Ермолаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Ильич
Смерть
10.07.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область