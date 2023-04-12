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Сафонов Евгений Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Сафонова Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сафонов Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сафонов Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Сафонов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Сафонов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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