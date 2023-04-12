Сафонов Евгений Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сафонов Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Сафонов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1913
Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Сафонова Аграфена Яковлевна
Смерть
Неизвестно