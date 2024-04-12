Филиппов Николай
Место рождения
Дата рождения?.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1966
Отец: Филиппов Николай
Мать: Филиппова Устинья
Бракосочетание
14.11.1987
Жена: Филиппова Ирина
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1990
Сын: Филиппов Максим
Мать ребёнка: Филиппова Ирина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
19.06.1996
Жена: Филиппова Ирина