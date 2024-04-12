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Филиппов Николай

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Место рождения

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

?.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1966

Отец: Филиппов Николай

Мать: Филиппова Устинья

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
14.11.1987

Жена: Филиппова Ирина

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1990

Сын: Филиппов Максим

Мать ребёнка: Филиппова Ирина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
19.06.1996

Жена: Филиппова Ирина

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