Белов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти29.10.1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Белов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротенко Анисья Петровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавина Арина Петровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хахалина Маня Петровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Мария Петровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна
Смерть
29.10.1954
Причина смерти: Естественная смерть/старость