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Белов Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

29.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Белов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротенко Анисья Петровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавина Арина Петровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хахалина Маня Петровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Мария Петровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Захаровна

Смерть
29.10.1954
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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