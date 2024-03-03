Кривогина (Алексеева) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривогина (Алексеева) Нина Григорьевна

Кривогина (Алексеева) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Григорий Потапович

Мать: Алексеева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривогина Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривогин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close