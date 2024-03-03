Кривогина (Алексеева) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Григорий Потапович
Мать: Алексеева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривогина Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривогин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Алексей Владимирович
Смерть
Неизвестно