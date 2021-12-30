Петухова Юстина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Петухов Филимон Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Петухов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Петухов Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович
Смерть
Неизвестно