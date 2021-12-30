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Петухова Юстина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Яков Иосифович

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Петухов Филимон Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Петухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Петухов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Петухов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Петухов Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Иосифович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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