Смольянинов Андрей Николаевич 16.04.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смольянинов Андрей Николаевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1965

Отец: Гайдук Николай Иванович

Мать: Смольянинова (Вьюгова) Валентина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1987

Жена: Ледяева Дина Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1988

Дочь: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ледяева Дина Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1988

Дочь: Волошина (Смольянинова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ледяева Дина Васильевна

Развод
1997

Жена: Ледяева Дина Васильевна

Братск, город Братск, Иркутская область

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