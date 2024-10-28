Смольянинов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1965
Бракосочетание
1987
Жена: Ледяева Дина Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1988
Дочь: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ледяева Дина Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1988
Дочь: Волошина (Смольянинова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ледяева Дина Васильевна
Развод
1997
Жена: Ледяева Дина Васильевна
Братск, город Братск, Иркутская область