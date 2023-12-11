Лата Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лата Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1990

Отец: Лата Владимир

Мать: Лата Наталья

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