Корнев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения29.03.1930
Дата смерти21.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930
Рождение ребёнка
20.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.07.1991
Белогостицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область