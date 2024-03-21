Корнев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Константин Иванович

Место рождения

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.03.1930

Дата смерти

21.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930

Отец: Корнев Иван Федорович

Мать: Коренева (Кожохина) Мария Васильевна

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.07.1991
Белогостицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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