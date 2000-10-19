Москвичев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
Дата смерти19.10.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец: Москвичев Егор
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Александр Иванович
Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна
Катениха, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвичева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1959
Сын: Москвичев Евгений Иванович
Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна
Смерть
19.10.2000