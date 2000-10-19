Москвичев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичев Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Дата смерти

19.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: Москвичев Егор

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Александр Иванович

Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Клавдия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Иван Иванович

Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна

Катениха, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвичева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1959

Сын: Москвичев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Филатова Клавдия Максимовна

Смерть
19.10.2000

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