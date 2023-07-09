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Зайцев Виктор Васильевич
Зайцев Виктор Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Василий Иванович
1895 г.р.
Мать
Зайцева (Грыжина) Надежда Михайловна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Зайцев Василий Иванович
Мать:
Зайцева Надежда Михайловна
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