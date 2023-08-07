Ткаченко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Ткаченко Николай Васильевич

Мать: Викторовна Ольга

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