Подоплелова Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1903
Сын: Подоплелов Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Подоплелов Адриан Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
03.05.1909
Дочь: Подоплелова Пелагея Артемовна
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Подоплелов Федор Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Подоплелова Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Подоплелов Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Подоплелов Петр Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подоплелов Павел Артемьевич
Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович
Смерть
Неизвестно