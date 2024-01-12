Подоплелова Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоплелова Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Подоплелов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Александровка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Сын: Подоплелов Адриан Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Александровка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1909

Дочь: Подоплелова Пелагея Артемовна

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Подоплелов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Подоплелова Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Подоплелов Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Подоплелов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Подоплелов Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Подоплелов Артемий Спиридонович

Александровка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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