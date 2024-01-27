Демиденко (Гарифов) Максим Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1971
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан, Актау
Рождение ребёнка
17.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан, Астана
Смерть
2009
Казахстан, Актау
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау