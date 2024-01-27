Демиденко (Гарифов) Максим Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Гарифов) Максим Геннадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1971

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан, Актау
Рождение ребёнка
17.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан, Астана
Смерть
2009
Казахстан, Актау
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Актау
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