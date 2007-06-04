Фомина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2007

Отец: не указан

Мать: Фомина Светлана Александровна

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