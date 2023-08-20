Марнова Ксения Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1893
Отец ребёнка: Марнов Федор Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Марнов Федор Степанович
Рождение ребёнка
17.05.1898
Отец ребёнка: Марнов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Марнов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно