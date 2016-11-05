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Сунцов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1941

Дата смерти

05.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941

Отец: Сунцов Константин Кузьмич

Мать: Сунцова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
25.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сунцова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сунцова Надежда Николаевна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунцова Надежда Николаевна

Смерть
05.11.2016
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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