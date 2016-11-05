Сунцов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1941
Дата смерти05.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941
Рождение ребёнка
25.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сунцова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сунцова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2016