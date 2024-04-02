Федотова (???) Васса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (???) Васса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: София Егоровна

Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1871

Сын: Федотов Андрей Султан Егорович

Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гришина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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