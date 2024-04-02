Федотова (???) Васса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: София Егоровна
Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович
Рождение ребёнка
24.10.1871
Сын: Федотов Андрей Султан Егорович
Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гришина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Федотов Егор Антонович
Смерть
Неизвестно