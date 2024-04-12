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Параскева Димитрiева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

21.10.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1890 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-251об-252
Крещение
22.10.1890 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни Павелъ Сергеевъ и девица Елизавета Степанова 56-25-219-251об-252
Восприемник
08.10.1897 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
8 октября 1897 у Параскевы Їоанновой Терентiевой 56-25-220-47об-48
Восприемник
09.03.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
9 марта 1901 у Алексея Григорiева Стефанова 56-25-221-2об-3
Восприемник
29.02.1904 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
29 февраля 1904 у Марiи Григорiевой Степановой 56-25-221-121об-122
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