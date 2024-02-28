Замычкина Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замычкина Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замычкин Андрей Никитин

Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замычкин Никита Андреев

Рождение ребёнка
1878

Сын: Замычкин Илья Никитин

Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Гладкова (Замычкина) Анна Никитина

Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Замычкина Михаил Никитин

Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Замычкина) Ольга Никитина

Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев

Смерть
Неизвестно

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