Замычкина Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Гладкова (Замычкина) Анна Никитина
Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Замычкина) Ольга Никитина
Отец ребёнка: Замычкин Никита Андреев
Смерть
Неизвестно