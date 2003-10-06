Каримова (Краснова) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Краснова) Антонина Сергеевна

Место рождения

?

Дата рождения

17.01.1959

Дата смерти

06.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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