Каримова (Краснова) Антонина Сергеевна
Место рождения?
Дата рождения17.01.1959
Дата смерти06.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно