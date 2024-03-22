Помиркованая (Богдан) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982
Рождение ребёнка
10.01.2010
Сын: Помиркованый Прохор Дмитриевич
Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович
Бракосочетание
22.01.2010
Рождение ребёнка
01.02.2012
Дочь: Помиркованая Ярослава Дмитриевна
Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
03.08.2017
Сын: Помиркованый Гордей Дмитриевич
Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович