Помиркованая (Богдан) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помиркованая (Богдан) Наталья Константиновна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

20.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982

Отец: Богдан Константин Иванович

Мать: Богдан Елена Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.2010

Сын: Помиркованый Прохор Дмитриевич

Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
22.01.2010

Муж: Помиркованый Дмитрий Федорович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.02.2012

Дочь: Помиркованая Ярослава Дмитриевна

Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.08.2017

Сын: Помиркованый Гордей Дмитриевич

Отец ребёнка: Помиркованый Дмитрий Федорович

Чита, город Чита, Забайкальский край
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