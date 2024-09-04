Уваров Фёдор Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Фёдор Филатович

Уваров Фёдор Филатович

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Уваров Филат

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Трапезник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Уваров Веденей Федорович

Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Уваров Арсений Федорович

Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.

Сын: Уваров Игнат Федорович

Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.