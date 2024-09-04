Уваров Фёдор Филатович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Уваров Филат
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Трапезник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.
Мать ребёнка: Уварова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно