Бекбулатова (Абдулина) Диля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тухтаров Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бекбулатов Альфарид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекбулатова) Майя (Мадина)
Отец ребёнка: Бекбулатов Альфарид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекбулатова) Надежда
Отец ребёнка: Бекбулатов Альфарид
Смерть
2012