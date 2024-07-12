Бекбулатова (Абдулина) Диля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекбулатова (Абдулина) Диля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухтаров Абдулла

Мать: Тухтарова (Шаипова) Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекбулатов Альфарид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекбулатова) Майя (Мадина)

Отец ребёнка: Бекбулатов Альфарид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекбулатова) Надежда

Отец ребёнка: Бекбулатов Альфарид

Смерть
2012

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