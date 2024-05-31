Жеребин Ефим (Яким) Купец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти05.05.1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Жеребин Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Жеребин Степан Купец
Мать ребёнка: Жеребина Марья
Смерть
05.05.1819
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно