Жеребин Ефим (Яким) Купец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребин Ефим (Яким) Купец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

05.05.1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Жеребин Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Жеребин Степан Купец

Мать ребёнка: Жеребина Марья

Смерть
05.05.1819
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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