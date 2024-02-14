(Сабирова) Халидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Халидя

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

10.03.1938

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1938

Отец: Саберов Махмут

Мать: Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Фатех

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Фатех

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Фатех

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Фатех

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметжанов Фатех

Рождение ребёнка
15.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Фатех

Смерть
2018

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