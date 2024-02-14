(Сабирова) Халидя
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения10.03.1938
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1938
Отец: Саберов Махмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметжанов Фатех
Рождение ребёнка
15.02.1971
Смерть
2018