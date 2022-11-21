Фуртак Корнилий Симеонович
Место рождения
Дата рождения13.09.1800
Дата смерти16.05.1861
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1800
Отец: Фуртак Симеон Захарьевич
Мать: Татьяна Карповна
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY | Преображенская церковь
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1821
Ф. 1415, о. 1, д. 285, файл 831 (стр. 119а), запись 2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-1DV9 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1822
Дочь: (Фуртак) Иулиания Корнилиевна
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824
Сын: Фуртак Моисей Корнилиевич
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1826
Дочь: (Фуртак) Мария Корнилиевна
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1828
Дочь: (Фуртак) Гликерия Корнилиевна
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1830
Сын: Фуртак Харлампий Корнилиевич
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1834
Дочь: (Фуртак) Евдокия Корнилиевна
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Фуртак Зиновий Корнилиевич
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841
Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
16.05.1861
Причина смерти: Natural | Ф. 1415, о. 1, д. 292, файл 327 (стр. 126), запись 9 Указан возраст 70 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-GKDG