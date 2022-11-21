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Фуртак Корнилий Симеонович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1800

Дата смерти

16.05.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1800

Отец: Фуртак Симеон Захарьевич

Мать: Татьяна Карповна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY | Преображенская церковь
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 285, файл 831 (стр. 119а), запись 2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-1DV9 | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1822

Дочь: (Фуртак) Иулиания Корнилиевна

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824

Сын: Фуртак Моисей Корнилиевич

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1826

Дочь: (Фуртак) Мария Корнилиевна

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1828

Дочь: (Фуртак) Гликерия Корнилиевна

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1830

Сын: Фуртак Харлампий Корнилиевич

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833

Сын: Фуртак Савва Корнилиевич

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1834

Дочь: (Фуртак) Евдокия Корнилиевна

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Фуртак Зиновий Корнилиевич

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841

Сын: Фуртак Пётр Корнилиевич

Мать ребёнка: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
16.05.1861
Причина смерти: Natural | Ф. 1415, о. 1, д. 292, файл 327 (стр. 126), запись 9 Указан возраст 70 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-GKDG

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