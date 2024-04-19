Шароварина (Дедкова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароварин Степан Иванович
Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароварин Константин Иванович
Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Шароварин Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович