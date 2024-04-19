Шароварина (Дедкова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шароварина (Дедкова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароварин Степан Иванович

Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароварин Семен Иванович

Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароварин Константин Иванович

Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Шароварин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Шароварин Иван Иванович

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