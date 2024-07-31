Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна
Место рожденияСекерино, Рыльского р-на, Курской обл.
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Стародубцев Гаврила
Отец ребёнка: Стародубцев Моисей (Макей)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Стародубцев Николай
Отец ребёнка: Стародубцев Моисей (Макей)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Стародубцев Абрам
Отец ребёнка: Стародубцев Моисей (Макей)
Смерть
Неизвестно