Дубровская Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смерти28.08.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
28.08.1898 ст.
Причина смерти: от поноса | № 67 и 62. умерли 28 августа 1898 г., погребены 30. Села Верхне-Почитанского крестьянина Павла Данилова Дубровского сын Иоанн 4 мес. и дочь Татьяна 2 года от поноса ГАКе... Показать все