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Дубровская Татьяна Павловна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

28.08.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
28.08.1898 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от поноса | № 67 и 62. умерли 28 августа 1898 г., погребены 30. Села Верхне-Почитанского крестьянина Павла Данилова Дубровского сын Иоанн 4 мес. и дочь Татьяна 2 года от поноса ГАКе... Показать все

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