Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна
Место рожденияТашкент
Дата рождения17.09.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Работа или профессия
Неизвестно
Энергетика, инженер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1961
Рождение ребёнка
24.12.1962
Дочь: Дидык (Худякова) Наталья
Отец ребёнка: Худяков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1974
Дочь: Худякова (Худякова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Худяков Виктор Иванович