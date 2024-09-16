Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

17.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Хомулло Иван Данилович

Мать: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Энергетика, инженер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1961

Муж: Худяков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1962

Дочь: Дидык (Худякова) Наталья

Отец ребёнка: Худяков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1974

Дочь: Худякова (Худякова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Худяков Виктор Иванович

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