Филькова (Беспалко) Анна Потаповна
Место рождения
Дата рождения19.05.1942
Дата смерти15.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942
Отец: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
01.12.1963
Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович
Рождение ребёнка
06.10.1969
Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович
Рождение ребёнка
07.05.1980
Дочь: Кожемякина Светлана Павловна
Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович
Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1998