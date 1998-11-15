Филькова (Беспалко) Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филькова (Беспалко) Анна Потаповна

Место рождения

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.05.1942

Дата смерти

15.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1942

Отец: Беспалко Потап

Мать: Беспалко Ульяна Тарасовна

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Фильков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович

Рождение ребёнка
06.10.1969

Сын: Фильков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович

Рождение ребёнка
07.05.1980

Дочь: Кожемякина Светлана Павловна

Отец ребёнка: Фильков Павел Евменович

Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильков Павел Евменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильков Павел Евменович

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.11.1998
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