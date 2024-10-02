Воробьев Прохор
Место рожденияБольшая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рождения28.07.1773
Дата смерти09.12.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1773
Отец: Воробьев Яков
Мать: Воробьева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1801
Сын: Воробьев Иван
Мать ребёнка: Воробьева (Рукавишникова) Мария