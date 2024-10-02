Воробьев Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Прохор

Воробьев Прохор

Место рождения

Большая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

28.07.1773

Дата смерти

09.12.1843

Пол

Мужской

Отец

Между 1739 и 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1734 г.р.

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1773

Отец: Воробьев Яков

Мать: Воробьева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Рукавишникова) Мария

Рождение ребёнка
22.09.1801

Сын: Воробьев Иван

Мать ребёнка: Воробьева (Рукавишникова) Мария

Смерть
09.12.1843

Мы используем куки для улучшения работы сайта.