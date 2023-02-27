(Дудина) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Яков
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дудин Сафрон
Отец ребёнка: Дудин Яков
Рождение ребёнка
1804
Сын: Дудин Степан
Отец ребёнка: Дудин Яков
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дудин Финоген
Отец ребёнка: Дудин Яков
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дудин Зиновий
Отец ребёнка: Дудин Яков
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Алексей?
Отец ребёнка: Дудин Яков
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно