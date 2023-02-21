Шапкина Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1988
Сын: Терновский Ян Вячеславович
Отец ребёнка: Терновский Вячеслав Владимирович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терновский Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно