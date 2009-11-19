Сторожев Михаил Михайлович
Место рожденияд.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.2009
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на железной дороге помощником машиниста или машинистом.
Смерть
19.11.2009
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь | Умер от гриппа какого-то сложного
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ