Сторожев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожев Михаил Михайлович

Место рождения

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сторожев Михаил Ефимович

Мать: Сторожева Мария Михайловна

д.Охлебинино, Иглинский район, БАССР
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на железной дороге помощником машиниста или машинистом.
Смерть
19.11.2009
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь | Умер от гриппа какого-то сложного
Похороны
Неизвестно
г.Уфа ( Тимашевское кладбище), РБ, РФ
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