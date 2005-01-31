Ярков Василий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти31.01.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
Отец: Ярков Влас
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Бякова (Яркова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1951
Дочь: Худышкина (Глушкова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1956
Дочь: Вихлицкая (Глушкова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна
Смерть
31.01.2005