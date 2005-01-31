Ярков Василий Власович 14.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярков Василий Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

31.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Ярков Влас

Мать: Яркова (Антуфьева) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Бякова (Яркова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1951

Дочь: Худышкина (Глушкова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1956

Дочь: Вихлицкая (Глушкова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Яркова (Глушкова) Мария Михайловна

Смерть
31.01.2005

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