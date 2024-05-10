Надежкина (Горбунова) Мария Алексеевна 27.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Надежкина (Горбунова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1925

Отец: Горбунов Алексей

Мать: Горбунова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надежкин Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.03.1947

Сын: Надежкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Назаров Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

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