Надежкина (Горбунова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1925
Отец: Горбунов Алексей
Мать: Горбунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.03.1947
Сын: Надежкин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Назаров Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно