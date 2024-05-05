Упоров Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения24.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Упорова Александра Григорьева
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Упорова Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Упорова Мария Григорьева
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
05.07.1880
Сын: Упоров Прокопий Григорьев
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
07.04.1883
Сын: Упоров Александр Григорьев
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Упорова Таисия Григорьева
Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина
Смерть
Неизвестно