Упоров Григорий Васильев 24.01.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУпоров Григорий Васильев

Упоров Григорий Васильев

Место рождения

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848

Отец: Упоров Василий Павлов

Мать: Упорова (Мякушкина) Евдокия Федорова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Упорова Александра Григорьева

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Упорова Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Упорова Мария Григорьева

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1880

Сын: Упоров Прокопий Григорьев

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1883

Сын: Упоров Александр Григорьев

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Упорова Таисия Григорьева

Мать ребёнка: Упорова Наталья Ильина

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.