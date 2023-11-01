Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара

Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Федосей Гаврилович

Отец ребёнка: Пыжев Гаврила Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Гаврила Захарович

Рождение ребёнка
1687

Сын: Пыжев Игнатей Гаврилович

Отец ребёнка: Пыжев Гаврила Захарович

Рождение ребёнка
1694

Дочь: (Пыжева) Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Пыжев Гаврила Захарович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Пыжев Осип Гаврилович

Отец ребёнка: Пыжев Гаврила Захарович

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Пыжева) Крестина Гавриловна

Отец ребёнка: Пыжев Гаврила Захарович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.